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إعادة حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة في مصر

ميناء الإسكندرية - تجارة - مصر
ميناء الإسكندرية
اقتصاد مصر

إعادة حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة في مصر

الميناءان من بين الأكبر في مصر، ويستطيع كل منهما مناولة ما يصل إلى مليون حاوية مكافئة

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الإسكندرية – رويترز

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أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في مصر، اليوم الخميس، إعادة حركة الملاحة بالميناءين بفضل تحسن الأحوال الجوية.

الميناءان من بين الأكبر في مصر، ويستطيع كل منهما مناولة ما يصل إلى مليون حاوية مكافئة.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان أمس الأربعاء "قرار الإغلاق جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي".

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وألقي باللوم على رياح قوية وعاصفة ترابية في جنوح سفينة حاويات عملاقة صباح الثلاثاء في قناة السويس، الأمر الذي عرقل مرور السفن في القناة.

وأفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانين منفصلين، أن 4 موانئ مصرية أغلقت الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية، لكن أعيد فتحها جميعا الآن باستثناء ميناء العين السخنة.

يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة.

وقال رئيس الهيئة في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد، ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

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