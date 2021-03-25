سلطنة عمان تقيد الأنشطة التجارية ليلا وتمنع حركة الأفراد والمركبات

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م، لمواجهة فيروس كورونا.

كما قررت تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكوميّة بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 أبريل 2021م، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

وقد اطّلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعًا متصاعدًا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المنومين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.

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اللجنة العليا تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 25, 2021

وتشير توقعات المختصين إلى أن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبةً وحرجةً للغاية في وضع الجائحة في السلطنة.

ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليًّا خلال الفترة المذكورة.