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سلطنة عمان تقيد الأنشطة التجارية ليلا وتمنع حركة الأفراد والمركبات

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سلطنة عمان
اقتصاد عمان

سلطنة عمان تقيد الأنشطة التجارية ليلا وتمنع حركة الأفراد والمركبات

الفترة من أول أبريل وحتى 31 مايو ستكون صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة

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دبي - العربية.نت

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قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م، لمواجهة فيروس كورونا.

كما قررت تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكوميّة بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 أبريل 2021م، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

وقد اطّلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعًا متصاعدًا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المنومين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.

وتشير توقعات المختصين إلى أن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبةً وحرجةً للغاية في وضع الجائحة في السلطنة.

ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليًّا خلال الفترة المذكورة.

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