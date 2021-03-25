.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك أوف أميركا: "الاستثمارات العامة" يتحول لأداة سيادية كبيرة دولياً

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام 2021 حتى 2025
الرياض
صندوق الاستثمارات

بنك أوف أميركا: "الاستثمارات العامة" يتحول لأداة سيادية كبيرة دولياً

يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد تقرير لبنك أوف أميركا، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية، مشيرا إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

وتوقع بنك أوف أميركا أن تسمح المكانة الأكبر لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة قاعدة الأصول الأجنبية وتنويعها ما سيرفع الإيرادات غير النفطية.

وبالتالي سيتمكن صندوق الاستثمارات العامة بزيادة التوزيعات للحكومة وبذلك زيادة حصة دخل الاستثمار في الميزانية مع مرور الوقت وتقليل الاعتماد المباشر على النفط.

هذا، ويتوقع البنك أن يحتاج صندوق الاستثمارات العامة لمزيد من التمويل إلى جانب ضخ المزيد من رؤوس الأموال ورفع عائدات الاستثمار لتلبية أهداف الاستثمار المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد