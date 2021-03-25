صندوق الاستثمارات ينقل ملكيته في المراعي و"نادك" و"الأسماك" لـ"سالك"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي البالغة 16.32%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" البالغة 20%، والشركة السعودية للأسماك البالغة 39.99% لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إن نقل حصصه إلى "سالك" يهدف إلى تعزيز وتطوير مسيرة شركة سالك كذراع استثماري للصندوق في قطاع الأغذية والزراعة، ومحفزًا لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق.

وأوضح أن عملية النقل تأتي تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021-2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة والمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.

وتتمتع شركة سالك بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لاسيما في ظل جائحة كورونا والتي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي. ومن المتوقع أن تعمل عملية النقل إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، والتكنولوجية، والخدمات اللوجستية لـ"سالك" في تحقيق هذا الاستقرار.

ويأتي الإعلان عن عملية النقل تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة2021-2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.

ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميًا بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.