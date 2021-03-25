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صندوق النقد: تشكيل حكومة لبنانية "ضروري" لتطبيق إصلاحات

الدولار والأزمة الاقتصادية في لبنان(أرشيفية- فرانس برس)
الدولار والأزمة الاقتصادية في لبنان (أرشيفية - فرانس برس)
صندوق النقد

صندوق النقد: تشكيل حكومة لبنانية "ضروري" لتطبيق إصلاحات

قال المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر

متابع الغاء المتابعة

نيويورك – رويترز

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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح، ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.

ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر، باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحافي مقرر سلفا "من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية.

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"التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه".

وكُلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر تشرين الأول لكنه على خلاف منذ ذلك الحين مع الرئيس ميشال عون بشأن مكوناتها. وانتهى اجتماع بينهما الأسبوع الماضي لمناقشة الحكومة الجديدة بسجال علني.

وأضاف رايس أن الصندوق لا يبحث برنامجا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة.

وتوقع مزيدا من الاتصالات أثناء اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق عن بعد هذا العام وتبدأ الأسبوع القادم.

وحكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان مستقيلة منذ أغسطس آب على خلفية انفجار ميناء بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.

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