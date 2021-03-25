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مالكة سفينة "السويس" الجانحة: نجد صعوبة في تعويمها

جهود تعويم السفينة الجانحة
السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس
قناة السويس

مالكة سفينة "السويس" الجانحة: نجد صعوبة في تعويمها

توقف الملاحة مؤقتا بالقناة

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دبي - العربية.نت

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قالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس إنها تجد صعوبة في إعادتها إلى مسارها لاستكمال رحلتها.

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة.

وقال رئيس الهيئة في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد، ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

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وأوضح أن جهود تعويم السفينة، شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طناً.

وفي سياق متصل، قالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس إنها تجد صعوبة في تعويمها.

واعتذرت شركة "شوي كيسن"، معلنة أنها تعمل على "حل الموقف". وأشارت في بيان، إلى أنّ "جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي".

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