الشركة المشغلة لسفينة قناة السويس: محاولة التعويم اليوم باءت بالفشل

قالت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة بقناة السويس، اليوم الخميس، إن محاولة تعويم السفينة اليوم باءت بالفشل، مشيرة إلى أنها ستقوم بمحاولة جديدة اليوم لتعويم السفينة.

وأضافت أنها استعانت بفريقي إنقاذ من هولندا واليابان لإعادة تعويمها. وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس إنها تجد صعوبة في تعويمها.

واعتذرت شركة "شوي كيسن"، معلنة أنها تعمل على "حل الموقف". وأشارت في بيان، إلى أنّ "جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي".

يأتي ذلك بعد إعلان هيئة قناة السويس اليوم تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة.

وقال رئيس الهيئة في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد، ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وأوضح أن جهود تعويم السفينة، شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طناً.