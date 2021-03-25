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الشركة الهولندية للإنقاذ البحري: هذا هو الحل لتعويم سفينة قناة السويس

الاجتماع مع إدارة هيئة قناة السويس
خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية مع لجنة إدارة الأزمات بهيئة قناة السويس
قناة السويس

الشركة الهولندية للإنقاذ البحري: هذا هو الحل لتعويم سفينة قناة السويس

هيئة القناة تدرس خيار الحفر حول السفينة الجانحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ناقشت شركة SMIT الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية، اليوم الخميس، مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك (التجريف ويكون ذلك باستخدام الجرافة المائية) بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي EVER GREEN المالك للسفينة في إطار جهود حل الأزمة وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى بالقناة.

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ومن المقرر أن تقوم شركة SMIT الهولندية بتقديم الاستشارات الفنية للهيئة الخاصة بإجراءات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، على أن يتم التعامل من خلال الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة.

جدير بالإشارة إلى أنه يجري العمل حالياً على القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، وهما الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان.

رئيس هيئة قناة السويس يتابع تعويم السفينة الجانحة
رئيس هيئة قناة السويس يتابع تعويم السفينة الجانحة

فضلا عن جهود تسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال 4 حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، القيام بأعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتان بركة 1 وعزت عادل بقوة شد 160 طنا لكل منهما.

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