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مسؤول يحذر: إمدادات المنطقة في خطر مع تعطل ملاحة قناة السويس

صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
قناة السويس

مسؤول يحذر: إمدادات المنطقة في خطر مع تعطل ملاحة قناة السويس

قد نشهد ارتباكا في الجداول عندما تغير شركات الشحن مسارات الرحلات

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة – رويترز

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قال وزير النقل في سنغافورة أونغ يي كونغ، أكبر مركز لإعادة الشحن في العالم، إن تعطل الملاحة بقناة السويس قد يعرقل مؤقتا الإمدادات إلى المنطقة.

وأفاد الوزير في منشور على فيسبوك "إذا حدث ذلك، ستصبح بعض عمليات السحب من المخزونات أمراً ضروريا".

وأضاف أن بي.إس.إيه، المشغلة للموانئ في سنغافورة، قد تشهد ارتباكا في الجداول عندما تغير شركات الشحن مسارات الرحلات.

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إلى ذلك، قال "سيتعين عليها التخطيط مسبقاً وضمان استمرار مضي العمليات بسلاسة".

وتمنع سفينة حاويات جانحة، بطول مبنى إمباير ستيت الشهير تقريبا، حركة الملاحة في الاتجاهين عبر قناة السويس، وهي واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم بشحنات النفط والحبوب وغيرها من أشكال التجارة التي تربط بين آسيا وأوروبا.

ويمر نحو 30% من حركة سفن شحن الحاويات العالمية يوميا عبر قناة السويس التي تمتد 193 كيلومترا.

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