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مطالبات متوقعة بملايين الدولارات نتيجة حادث جنوح السفينة في "السويس"

A container ship which was hit by strong wind and ran aground is pictured in Suez Canal, Egypt, on March 24, 2021. (Reuters)
قناة السويس

مطالبات متوقعة بملايين الدولارات نتيجة حادث جنوح السفينة في "السويس"

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العربية.نت

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توقعت مصادر في قطاع التأمين لوكالة "رويترز"، أن تواجه الشركة المالكة لسفينة EVER GIVEN الجانحة في قناة السويس، بالإضافة إلى شركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات جراء الحادث.

ولم تستبعد المصادر أن تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات جراء الحادث، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وانخفاض الحركة في القناة. بالإضافة إلى مطالبات ملّاك الحاويات المنقولة والذين قد يطالبون بتعويض عن تلف سلعهم أو تأخرها.

وكانت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر ووزن حمولتها 220 ألف طن قد جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى تكدس سفن الشحن العالمية وتعطل الحركة الملاحية في القناة لساعات.

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