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عدم إصدار رخص هندية يعرقل وصول لقاحات منصة "كوفاكس" للدول الفقيرة

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا - تعبيرية
لقاح كورونا

عدم إصدار رخص هندية يعرقل وصول لقاحات منصة "كوفاكس" للدول الفقيرة

تهدف "كوفاكس" إلى تجميع الموارد من البلدان الأعضاء للتعجيل بتطوير وتصنيع اللقاحات كوفيد-19

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دبي - العربية.نت

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يعرقل عدم إصدار رخص هندية وصول لقاحات منصة "كوفاكس" للدول الفقيرة.

وتهدف "كوفاكس" إلى تجميع الموارد من البلدان الأعضاء للتعجيل بتطوير وتصنيع اللقاحات كوفيد-19، وضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات المأمونة والفعالة لجميع المشاركين، كما تهدف كوفاكس إلى تقديم 2 مليار جرعة في نهاية 2021، كما سيتم تسليم حوالي 600 مليون جرعة منها إلى بلدان إفريقيا، وهذا يهدف إلى تغطية ما يقرب من 20% من سكان إفريقيا.

وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه سيكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية أبريل نيسان، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية.

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وأضاف مالباس، خلال مناسبة لمنظمة التجارة العالمية عبر الإنترنت، أن ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو 10 مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف قائلا "نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي.. أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية. ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود".

لقاح كورونا
لقاح كورونا

إلى ذلك، كان المكتب الإقليمي الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية لـ"العربية.نت" قد صرح أن المنظمة تعمل على مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا، بما في ذلك الحصول على اللقاحات، بالاشتراك مع اليونيسيف، والتحالف من أجل اللقاحات، ولجنة حماية البيئة.

لقاح كورونا
لقاح كورونا
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