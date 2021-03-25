ميركل: نؤيد قيام الاتحاد الأوروبي بعمليات شراء مشتركة للقاحات كورونا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها تؤيد قيام الاتحاد الأوروبي بعمليات شراء مشتركة للقاحات كورونا، وسط مخاوف من تراجع في إمدادات اللقاح إلى القارة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، عن آلية شفافة من أجل توزيع لقاحات كورونا. يأتي ذلك بعدما هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت الماضي، بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا (تنتجه شركة بريطانية سويدية) إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى".

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة بلهجة تحذيرية أن "كل الخيارات مطروحة" مؤكدة أن القادة الأوروبيين سيبحثون في مسألة تسليم اللقاحات الأسبوع المقبل.

وذكرت أن عقد الاتحاد الأوروبي مع أسترازينيكا ينص على تسليم الجرعات المنتجة في كل من أراضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضافت "مع ذلك لم نتلقَ أي شيء من البريطانيين بينما نقوم بتسليم" لقاحات، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أرسل "خطاباً رسمياً" لتقديم شكوى إلى مجموعة الأدوية السويدية البريطانية.