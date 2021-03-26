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الطلب على السلع ينقذ مصانع أكبر اقتصاد في أوروبا

متسوقون أمام متجر للإلكترونيات في ألمانيا
متسوقون أمام متجر للإلكترونيات في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الطلب على السلع ينقذ مصانع أكبر اقتصاد في أوروبا

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برلين - رويترز

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أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن ثقة الشركات الألمانية بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامين في مارس، إذ أبقت زيادة الطلب على السلع المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا، في حالة من النشاط رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وقيود العزل العام.

وقال معهد "إيفو" إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.6، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2019، من مستوى معدل بالزيادة عند 92.7 في فبراير. كان استطلاع أجرته "رويترز" أشار إلى قراءة عند 93.2 في مارس.

وقال كليمنس فيوست رئيس "إيفو": "الشركات تشعر بالرضا على نحو ملحوظ إزاء أوضاعها الحالية... على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، بدأ الاقتصاد الألماني الخريف بثقة".

ويضاف المسح الإيجابي إلى مؤشرات على أن الاقتصاد الألماني يتجاوز الجائحة دون اضطراب نسبياً، في سنة الانتخابات التي اتسمت بتنامي الاستياء من إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراءات العزل العام وتباطؤ حملة التطعيم من الفيروس.

وقال معهد "إيفو" إن الطلب المرتفع على السلع الألمانية يشير إلى انتعاش في القطاع الصناعي، حيث سجل التفاؤل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2010.

وخلص المسح أيضاً إلى أن قطاع الخدمات، الذي تضرر بشدة خلال إجراءات العزل العام السارية منذ نوفمبر، يظهر أيضاً مؤشرات أولية على التعافي.

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