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انفراجة للسودان.. تسوية ديون وتأهيل لمنح بملياري دولار من البنك الدولي

البنك الدولي
اقتصاد السودان

انفراجة للسودان.. تسوية ديون وتأهيل لمنح بملياري دولار من البنك الدولي

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العربية.نت

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قال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة، إن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، مما يُقرب البلد الأفريقي المثقل بالديون من حزمة دولية لتخفيف عبء الدين تشتد حاجته إليها.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن "الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية".

وسداد السودان للمتأخرات أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأميركية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن تسوية المتأخرات تتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.

وأضاف: "ممتنون للحكومة الأميركية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضا مسعانا صوب تخفيف شامل لعبء الدين".

من ناحية أخرى، قال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الجمعة، إن البنك الدولي سيقدم 635 مليون دولار لدعم الميزانية وتمويل برنامج لدعم الأسر عقب تسوية مدفوعاته المتأخرة لدى البنك متعدد الأطراف".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يقدم البنك الدولي منحاً بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار، على مدى عامين لمشاريع التنمية الوطنية.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته بـ"البرنامج الاقتصادي القوي" الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.

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