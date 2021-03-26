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هيئة قناة السويس: نتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لتعويم السفينة الجانحة

جانب من تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
سفينة Ever Given الجانحة في قناة السويس
قناة السويس

هيئة قناة السويس: نتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لتعويم السفينة الجانحة

عدة جهات تقدمت بعروض لتقديم العون لمصر

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العربية.نت

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قالت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لتعويم السفينة الجانحة في القناة، مثمنة عرض واشنطن تقديم المساعدة في هذا الإطار.

صور قمر صناعي للبارجات المنتظرة خارج قناة السويس
صور قمر صناعي للبارجات المنتظرة خارج قناة السويس

وتقدمت عدة جهات بعروض لتقديم العون لمصر التي تواصل جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تعطّل منذ أيام حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا الذي يمر به نحو 12% من التجارة العالمية، في حادث عرقل حركة النقل البحري العالمي.

كذلك، أكدت الهيئة حرصها على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

ومن المتوقع أن تطول هذه الأزمة، وسط أحاديث عن وصول فرق إنقاذ متخصصة إلى الممر الملاحي لمساعدة السفينة على العودة إلى مسارها، إلا أن استمرار تعطل الحركة الملاحية لمدة أطول قد يعيد حسابات الخطوط الملاحية العالمية.

صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
2 صور صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
2 صور
صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
خريطة تظهر تكدس السفن بسبب الحادث
خريطة تظهر تكدس السفن بسبب الحادث

وتسبب توقف قناة السويس في اضطراب نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريباً هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيداً عن المجرى المائي الحيوي، إذ تظل سفينة الحاويات العملاقة عالقة بين ضفتيه.

صور باقمر الصناعي للبارجات خارج قناة السويس
2 صور صور باقمر الصناعي للبارجات خارج قناة السويس
2 صور
صور باقمر الصناعي للبارجات خارج قناة السويس
صور باقمر الصناعي للبارجات خارج قناة السويس
صور قمر صناعي للبارجات المنتظرة خارج قناة السويس
صور قمر صناعي للبارجات المنتظرة خارج قناة السويس

وتتميز السفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس بالضخامة، فهي أكبر من سفينة "تايتنيك" البالغ طولها 269 متراً، وأطول من "برج ايفل" البالغ ارتفاعه 324 متراً.

مصر.. فشل جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس مصر قناة السويس مصر.. فشل جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وكانت الشركة المشغلة للسفينة قالت، الخميس، إن محاولة تعويمها باءت بالفشل، مشيرة إلى أنها ستقوم بمحاولة جديدة.

وأضافت أنها استعانت بفريقي إنقاذ من هولندا واليابان لإعادة تعويمها.

واعتذرت شركة "شوي كيسن"، معلنة أنها تعمل على "حل الموقف"، مشيرة في بيان، إلى أن "جنوح السفينة لم تسفر عنه إصابات أو تسرب نفطي".

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