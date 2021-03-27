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السعودية: 9853 منشأة صناعية قائمة وتحت الإنشاء

وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مناسبة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية: 9853 منشأة صناعية قائمة وتحت الإنشاء

عدد العمالة في القطاع بلغ 3509 موظفين

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دبي - العربية.نت

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أظهر تقرير المؤشرات الصناعية السعودية، أن عدد العمالة في القطاع بلغ 3509 موظفين بينهم 1205 من السعوديين و2304 من الوافدين حتى نهاية فبراير الماضي.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة وقيد الإنشاء وفق تغريدة على حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 9783 منشأة نهاية يناير و9020 نهاية فبراير و9853 خلال مارس الحالي.

وأظهرت المؤشرات إصدار 91 ترخيصًا جديدًا لعدد من المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، برأس مال يبلغ 857 مليون ريال.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الرخص الجديدة للمنشآت الصناعية سجلت نمواً بنسبة21%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، بحسب رسم بياني نشرته الوزارة.

وبدأ قرابة 31 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، 93% منها كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في الأنشطة الغذائية بقرابة 8 مصانع.

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