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"هيئة الاتصالات" السعودية تعلن عن طرح متعلق بترددات الجيل الخامس

شعار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الجديد
شعار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
اقتصاد السعودية

"هيئة الاتصالات" السعودية تعلن عن طرح متعلق بترددات الجيل الخامس

لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم السبت، طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة, بالإضافة إلى دراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت مختلف المهتمين والمتخصصين محلياً ودولياً بتقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة>

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