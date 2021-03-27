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دولة عربية تحتل مرتبة متقدمة عالميا في حماية الأسرار التجارية

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اقتصاد

دولة عربية تحتل مرتبة متقدمة عالميا في حماية الأسرار التجارية

ترصد قوة البيئة التجارية في الدول

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دبي - العربية.نت

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احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 20 عالمياً في مؤشر حماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية، وهي فئة فرعية ترصد قوة البيئة التجارية في الدول فيما يتعلق بقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية العاملة على أرضها ضمن الفئات الفرعية على "المؤشر الدولي لحماية الملكية الفكرية 2021"، الصادر أمس عن غرفة التجارية الأميركية.

وتبوأت الإمارات الصدارة عربياً و25 عالمياً على المؤشر الفرعي "حماية الحقوق والمحددات الخاصة بالعلامات التجارية"، وهو يرصد قوة اقتصاد كل دولة في حماية الحقوق العلامات التجارية المسجلة لديها وتفوقت على الهند وروسيا وكانت صدارة المؤشر لبريطانيا، وفقا لصحيفة البيان.

وسجلت الإمارات 41.98% في المؤشر العام في إصدار 2021 وهو الإصدار التاسع مقارنة مع 40.44% في الإصدار الثامن الصادر 2020.

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