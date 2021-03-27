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بريطانيا: اتفاق للخدمات المالية مع الاتحاد بعد بريكست

iStock-brexit
للخروج البريطاني أثمان باهظة
بريكست

بريطانيا: اتفاق للخدمات المالية مع الاتحاد بعد بريكست

صادرات الأغذية من المملكة المتحدة للاتحاد تهوي بشكل كبير

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة المالية البريطانية أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاق للتعاون بين الجهات التنظيمية المالية بعد خروج البلاد من التكتل.

وقالت الوزارة في بيان "هناك حاجة لاتخاذ خطوات رسمية على كلا الجانبين قبل أن يتسنى توقيع مذكرة تفاهم، لكن من المتوقع أنه يمكن تحقيق ذلك سريعاً".

من جانب آخر قال اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، إن صادرات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هوت بنسبة 75.5% على أساس سنوي في يناير، مرجعا معظم الهبوط إلى حواجز تجارية بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف الاتحاد أن الطريق التجاري الأكثر تضرراً كان إلى جمهورية أيرلندا، إذ شكلت الصادرات إلى أكبر سوق للمملكة المتحدة في يناير 5% فقط من مجمل صادرات الأغذية والمشروبات مقارنة مع حوالي 18% قبل عام.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق هذا الشهر أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدهورت في يناير، إذ هبط مجمل الصادرات 40.7% مقارنة مع ديسمبر.

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