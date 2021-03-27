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شركة إنقاذ ألمانية تحدد توقيتا لتعويم "سفينة" قناة السويس

جهود تعويم السفينة الجانحة قناة السويس
جهود تعويم السفينة الجانحة قناة السويس
قناة السويس

شركة إنقاذ ألمانية تحدد توقيتا لتعويم "سفينة" قناة السويس

مازالت تغلق الممر الملاحي

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دبي - العربية.نت

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توقعت شركة إنقاذ ألمانية، اليوم السبت، تعويم السفينة في قناة السويس خلال أيام، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن جهود تعويم السفينة في قناة السويس جرى استئنافها 2:30 بالتوقيت المحلي لمصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، العمل لاستعادة الملاحة في قناة السويس، موضحا أن بلاده ستستعين بخبرات أجنبية في هذا الصدد.

وعبر مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم السبت بالقاهرة، عن الشكر للدول التي عرضت المساعدة في حادثة السفينة الجانحة.

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في سياق متصل يعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحافيا اليوم السبت للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالقناة.

أبدى الرئيس الأميركي استعداده للمساعدة في حل الأزمة، وسط أنباء عن إرسال البحرية الأميركية فريقا لمصر لتعويم السفينة.

يسبب توقف قناة السويس اضطرابا نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيدا عن المجرى المائي.

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