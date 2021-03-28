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الدمام.. 850 مليون ريال لمشاريع تصريف مياه الأمطار

تصريف مياه الأمطار بالدمام
مشاريع تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام
اقتصاد السعودية

الدمام.. 850 مليون ريال لمشاريع تصريف مياه الأمطار

المساحة الإجمالية لضاحية الملك فهد تبلغ 29 مليون متر مربع

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الدمام - واس

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، تفاصيل مخطط تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام الجاري والمستقبلي، الذي تقدر تكلفته بـ 850 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن المساحة الإجمالية لضاحية الملك فهد تبلغ 29 مليون متر مربع، وهو أحد أكبر الأحياء في المنطقة، حيث خصصت الأمانة جزءا من موازنتها السنوية لتنفيذ أعمال البُنى التحتية من سفلتة الطرق والإنارة وتطوير المداخل وإنشاء الحدائق، ومشاريع تصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى مراحل مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها، وإنشاء محطة وشبكات انحدار لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني، وجزء من الحي السادس والخامس، لافتاً النظرإلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد، مبيناً أن تكلفة المشاريع تبلغ 250 مليون ريال.

وبيّن أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصـاميم لجميع أحياء ضاحية الملك فهد لتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يبلغ إجمالي تكلفتها 600 مليون ريال، وتتمثل فـي اسـتكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطة تصـريف مياه الأمطار بجنوب الضـاحية وخط الطـرد، وسيتم طرح تلك المشاريع وفقا للمخصصات المالية المتوفرة.

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