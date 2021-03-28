مدير Art Dubai الإقليمي للعربية:  خاصية NFT تستخدم منذ عام 2015

قالت المدير الإقليمي لـ Art Dubai، هالة خياط، إن خاصية NFT متواجدة على الساحة منذ عام 2015، لكن ما أظهرها بقوة حاليا هو تزايد الحديث عنها في ظل استخدام العملات المشفرة معها.

وأضافت في حديثها مع العربية أن خاصية NFT تستخدم لبيع الفن الرقمي.

وأوضحت أنه سيتم غدا افتتاح Art Dubai في دبي، وهو يعد أول معرض فني عالمي يتم افتتاحه عالميا في 2021.

وNFT أو Non fungible token هو رمز مميز غير قابل للاستبدال. ويمكن لكل NFT تمثيل عنصر رقمي فريد. وتسمح Non fungible token لك بتملك أصل رقمي ممكن أن يكون صورة فنية أو فيديو أو أغنية.

وعبر شراء NFTs أنت تشتري سجلا لملكية أصل رقمي لا يمكن التلاعب به. وتضاعف حجم صفقات NFT في 2020 بنحو 4 مرات إلى 250 مليون دولار. ويبلغ حجم صفقات NFT في أول أسابيع من 2021 قفز إلى 500 مليون دولار.

