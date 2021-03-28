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حالة تأهب في موانئ العقبة الأردنية تحسباً لتعويم سفينة السويس

صور قمر صناعي للبارجات المنتظرة خارج قناة السويس
صور قمر صناعي للبارجات المنتظرة خارج قناة السويس
قناة السويس

حالة تأهب في موانئ العقبة الأردنية تحسباً لتعويم سفينة السويس

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دبي - العربية.نت

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تسود حالة تأهب في موانئ العقبة الأردنية تحسباً لتعويم السفينة العالقة بالسويس.

وتعتبر موانئ العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع أي ظرف محتمل بعد زيادة عدد البواخر ودخولها إلى الأرصفة المخصصة في حالة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

إذ وضعت الهيئة البحرية الأردنية خطة متكاملة لتفويج السفن القادمة من قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن بلاده ستطلب مساعدة دولية إذا تطلب الأمر تخفيف أحمال السفينة.

ويعتبر تخفيف أحمال السفينة الخيار الصعب الذي لم تلجأ إليه قناة السويس منذ جنوح السفينة البنمية.

وفي حين أكد أن "الإجراءات التي اتخذناها كانت صحيحة وفي الوقت المناسب"، قال الفريق ربيع إن الرئيس السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة.

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ولفت إلى أنه تمت إزالة 27 ألف متر مكعب من الأتربة بعمق 18 مترا في القناة، منوهاً أن الحفر والشد بالقاطرات سيستمران بتوقيت يلائم المد والجزر واتجاه الرياح.

كان رئيس هيئة قناة السويس قال السبت ،في مؤتمر صحافي لكشف تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفين الجانحة بالقناة إيفر غيفين، إن عدد السفن المنتظرة حاليا لعبور قناة السويس بلغ 321 سفينة في الشمال والجنوب ومنطقة البحيرات.

وأضاف أن العمل لإعادة تعويم السفينة يجري خلال الـ 24 ساعة يوميا، مشيرا إلى أن هناك توقيتات معينة لعمليات شد السفينة وأوقات أخرى لعمليات التكريك "الحفر حول السفينة" وفقا لعدة عوامل منها المد والجزر.

وأوضح أن الأعماق في منتصف القناة تصل إلى 24 متراً ولكن على جانبي القناة تتراوح بين 2 إلى 5 أمتار لذلك كانت عمليات التكريك هامة لتعويم السفينة الجانحة.

صور تظهر محاولة تعويم السفينة الضخمة العالقة في قناة السويس (رويترز)
صور تظهر محاولة تعويم السفينة الضخمة العالقة في قناة السويس (رويترز)

وهناك 14 قاطرة تشارك في عمليات تعويم السفينة في القناة، مشيراً إلى أن أكبر شركات الإنقاذ تشارك في عملية التعويم، وفقا لربيع.

ولدى الهيئة خطط بديلة إذا تعثرت عمليات تعويم السفينة، وفقا لربيع، الذي أشار إلى أنه يتم بحث خيار تخفيف حمولة السفينة العالقة لتحريكها، لكن في الوقت ذاته لا يأمل أن يتم اللجوء لهذا الخيار.

وأفاد أن سرعة الرياح ليست وحدها المسؤولة عن جنوح السفينة لأنه من المعتاد الإبحار في السفينة في ظل رياح سرعتها أكبر من سرعة الرياح الحالية.

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