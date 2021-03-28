جلفار تنوي تصنيع لقاح سينوفارم الصيني في الإمارات

وقعت شركة جلفار للصناعات الدوائية اتفاقية مع G42 Medications Trading ومقرها أبوظبي لبدء تصنيع لقاح سينوفارم الصيني في الإمارات.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ بتصنيع اللقاح الصيني الشهر المقبل والذي اعتمدته الإمارات العام الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الدراسات السريرية الإماراتية للقاح سينوفارم الصيني أظهرت فعالية تصل إلى 86% في مواجهة أعراض فيروس كورونا.

وتخطت الإمارات حاجز توزيع 8 ملايين جرعة لقاح حتى الأحد بمعدل توزيع زاد على 81 لكل 100 شخص من المستهدفين من هم فوق 16 عاماً.

وتعتمد الإمارات 4 لقاحات اعمادا طارئا، هي سينوفارم، وسبوتنيك في، وأسترازينيكا، وفايزر بيونتيك.