مبادلة تستحوذ على حصة في "رودنستوك" عملاق العدسات الطبية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار اليوم عن نيتها الاستثمار في مجموعة "رودنستوك"، المتخصصة في تصنيع العدسات الطبية.

وستستحوذ مبادلة على حصة أقلية إلى جانب صناديق استثمارية تتلقى استشارات من "صناديق أباكس".

ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2021 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وذكرت مبادلة في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد أن "رودنستوك" تأسست عام 1877 وظلت لأكثر من 140 عاماً في طليعة شركات تصنيع العدسات الطبية.

وتتميز الشركة بسجل حافل في مجال تطوير منتجات مبتكرة وتقنيات تحظى بقبول كبير في الأسواق.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانجويلي، رئيسة قسم علوم الحياة في مبادلة: "تحتل رودنستوك مكان الصدارة بين شركات تصنيع العدسات في السوق الأوروبية، وتتمتع بسمعة مرموقة بما تملكه من قدرات متميزة في مجال الابتكار".

وقالت مينا حمودي، نائب رئيس أول في قسم علوم الحياة: "سوف تعمل مبادلة بالشراكة مع أباكس لدعم فريق الإدارة التنفيذية في رودنستوك لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تسريع النمو من خلال الابتكار، وتنفيذ الخطط التجارية والرقمنة، مع الاستمرار في توفير أعلى مستوى من الخدمة للعملاء والشركاء".

تقع المقر الرئيسي لرودنستوك في ميونيخ الألمانية ويعمل بها نحو 4,900 شخص على مستوى العالم كما أن لديها شبكة من شركات المبيعات التابعة لها وشركاء التوزيع في أكثر من 85 دولة.