الكويت: مبادرتا ولي العهد السعودي تسهمان بمكافحة أزمة المناخ

أكدت دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن مبادرتي ولي العهد السعودي بشأن المناح، تعدان خارطة طريق ستسهمان بحماية الأرض ومكافحة أزمة المناخ، كما أن المبادرتين تأتيان انطلاقا من الدور السعودي تجاه القضايا الدولية.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحث الأحد، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وتسعى المبادرتان إلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قرب إطلاق المملكة لكل من المبادرتين. وقدم ملك البحرين خلال الاتصال شكره لولي العهد على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وتم خلال الاتصال استعراض إعلان مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر". وقدم أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.