شركات عالمية: سننقل مقراتنا الإقليمية إلى الرياض

تسعى السعودية لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المملكة وإقامة مكاتب إقليمية لها في الرياض.

وقالت الحكومة السعودية للشركات الأجنبية إنها لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتبارا من عام 2024 إلا إذا كان لها مكتب في المملكة.

كما أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في فبراير أن 24 شركة دولية وقعت اتفاقات لإقامة مكاتب إقليمية في الرياض.

سعت وكالة "رويترز" للأنباء للتواصل مع الشركات وفيما يلي بعض ردود تلك الشركات والتفاصيل المتعلقة بتأسيسها لمكاتب في السعودية:

بكتل

قالت شركة التشييد الأميركية بكتل إنها اتخذت من الرياض مقرها الإقليمي ليغطي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.

سي.إس.جي

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية إنها ستنقل مكتبها الإقليمي من دبي إلى الرياض لكنها لن تغلق مكتب دبي.

روبرت بوش

قالت روبرت بوش الألمانية لقطع غيار السيارات إنها وقعت مذكرة تفاهم لبحث أعمال محتملة في السعودية. وقالت متحدثة إن للشركة مكتبا في المملكة وتواجدا في أماكن أخرى بالمنطقة من بينها الإمارات.

أويو

قالت شركة أويو الهندية الناشئة للفنادق إنها ستقيم مقرها الإقليمي في مركز الملك عبد الله المالي وهو منطقة اقتصادية خاصة بالرياض، مشيرة إلى أنها سترسل عددا من المديرين التنفيذين إلى هناك.

فرانكلين تمبلتون

ذكرت شركة الاستثمار فرانكلين تمبلتون أنها ستراقب القواعد التنظيمية لتقييم النهج الذي ستتبعه لكنها تظل ملتزمة بالأعمال في الشرق الأوسط. ويظهر على موقع الشركة أن لها مكاتب في الإمارات وتركيا.

ديلويت

قالت متحدثة باسم الشركة "تعمل ديلويت في الرياض منذ عام 1950 ويشرفنا أن نكون شريكا استراتيجيا للمدينة في رحلتها لتحقيق طموحها بموجب رؤية 2030".

بي.دبليو.سي

أشارت الشركة إلى بيان من مديرها في السعودية رياض النجار الذي قال إن الشركة تدعم التحول الذي تستهدفه المملكة من مقر الشركة الاستشاري الإقليمي في الرياض.

بوينغ

قال أحمد جزار رئيس بوينغ السعودية "لدينا أكثر من 2200 موظف في كيانات وشركات مشتركة عدة في المملكة. بوينغ السعودية شركة سعودية قيادتها سعودية وأغلبية قاعدة موظفيها من السعوديين. ونحن ملتزمون بنجاح رؤية 2030".

شيفرون

قالت شركة الطاقة الأميركية إن شيفرون السعودية لديها خطط لتأسيس مقر جديد في مدينة الخفجي بشرق المملكة وأضافت أنها "تتطلع لمواصلة شراكتها القائمة على المنفعة المتبادلة مع المملكة".

غوغل

صرح مصدر مطلع بأن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تبحث إقامة مكتب في السعودية لتوسيع خدماتها السحابية. ولم يستجب متحدث باسم غوغل بعد لطلب بالتعليق على هذه الخطة.

كانت شركة تابعة لعملاق النفط أرامكو قد تعاونت مع غوغل كلاود مؤخرا لتقديم خدمات سحابية.

ستاندرد تشارترد

قال البنك المدرج في بورصة لندن إنه يعمل في السعودية منذ عام 2010 عبر عملياته في أسواق رأس المال كما حصل على رخصة مصرفية كاملة في 2019. وأضاف البنك أن مديره التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط مقره في الرياض بما "يمكننا من الحصول على المزيد من الفرص المثيرة للاهتمام في المملكة".

فورد

ذكرت متحدثة باسم شركة تصنيع السيارات الأميركية أنها أسست مكتبا لها في الرياض قبل عقد ولها شريكان للتوزيع هناك منذ فترة طويلة. وقالت "سنواصل متابعة الإعلانات التي تنشرها الحكومة السعودية ليكون لدينا فهم أفضل للقواعد الجديدة قبل أن ندلي بمزيد من التعليق".

جرينبرير

ذكرت صحيفة عرب نيوز أن شركة السكك الحديدية الأميركية تنشئ مقرا في الرياض لدخول السوق السعودية. ولم يتسن التواصل بعد مع الشركة للحصول على تعليق.