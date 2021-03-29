الكويت.. مليارا دولار لمكافآت الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا

قال مركز التواصل الحكومي في تغريدة على تويتر الاثنين إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار (1.99 مليار دولار) لتغطية مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن مجلس الوزراء رفع مشروع القانون إلى أمير البلاد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) بحسب "رويترز".

كان بنك الكويت المركزي قدم حزمة تحفيزية رقابية للبنوك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وهدفت الحزم إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الاقتصادية خلال الجائحة.

وشملت الحزم خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.