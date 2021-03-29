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"دبي القابضة" تؤسس منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة بـ1.1 مليار دولار

دبي القابضة مناسبة
دبي القابضة
دبي

"دبي القابضة" تؤسس منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة بـ1.1 مليار دولار

سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما

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دبي - رويترز

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أعلنت شركة دبي القابضة، اليوم الإثنين إنها دخلت في شراكة مع خمس شركات لتأسيس منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم 1.1 مليار دولار، لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأضافت في بيان أن ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي زوسن إنوفا، ومقرها سويسرا، وإيتوشو اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية ومجموعة تك جروب المحلية للتشييد.

وذكرت دبي القابضة في البيان عن المشروع "سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما".

وقال البيان "سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاواط من الطاقة النظيفة".

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى من بينها بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

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