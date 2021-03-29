أكبر شركة حاويات بالعالم تطلق تحذيرا بشأن قناة السويس

قالت مجموعة ميرسك للشحن في بيان اليوم الاثنين إن وضع سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس إيفر غيفين نجمت عنه اضطرابات في نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما شهورا".

وقالت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في بيان استشاري للعملاء نشر اليوم الاثنين "حتى بعد إعادة فتح القناة، الآثار المضاعفة على القدرة والمعدات العالمية كبيرة".

وقالت "بتقييم وضع التكدس الحالي للسفن، قد يستغرق عبور كامل الصف ستة أيام أو أكثر".

يأتي ذلك رغم إعلان هيئة قناة السويس اليوم الاثنين أن حركة الملاحة قد تعود اليوم الاثنين إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن عبور السفن المنتظرة بسبب جنوح "إيفر غيفن" سيستغرق 3 أيام ونصف تقريبا.

يأتي ذلك بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.