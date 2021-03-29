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أول تصريح من الشركة مالكة سفينة قناة السويس مع بدء تحريكها

السفينة الجانحة في قناة السويس ايفر غيفن
السفينة الجانحة في قناة السويس ايفر غيفن
قناة السويس

أول تصريح من الشركة مالكة سفينة قناة السويس مع بدء تحريكها

تعود ملكية ناقلة الحاويات الضخمة إلى شركة "شوي كيسن كايشا"

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دبي - العربية.نت

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قالت الشركة المالكة للسفينة الجانحة إن سفينة "إيفر غيفن" استدارت لكن لم يتم تعويمها بعد.

ويعتبر هذا أول تصريح بعد إعلان هيئة قناة السويس في مصر بدء تحريك السفينة، ومواصلة العمل على تعويمها بالكامل.

وتعود ملكية ناقلة الحاويات الضخمة العالقة منذ السبت قبل الماضي في قناة السويس إلى شركة "شوي كيسن كايشا".

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وكانت الشركة المكلفة بـ

إنقاذ" السفينة أبدت المزيد من الحذر فأفادت أن أمر تحريك السفينة سيستغرق "أياما أو حتى أسابيع" لاستئناف حركة الملاحة في القناة التي يعبر عبرها 10% من التجارة البحرية الدولية، وفق خبراء، إلا أن الأمر لم يستغرق كل هذه المدة.

يشار إلى أن سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، جنحت بالعرض في مجرى القناة صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل ممّا عطّل الملاحة في الاتجاهين "قاطرتين إضافتين" وصلتا إلى القناة للمساعدة.

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