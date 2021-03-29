هيئة قناة السويس تؤكد نجاحها في تعويم السفينة الجانحة

أكدت هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في تعويم سفينة "إيفر غيفن" الجانحة بالكامل منذ أسبوع في القناة، واستئناف حركة الملاحة في القناة، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صورًا تظهرها في عرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

ونفت هيئة القناة خبر "رويترز" عن عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة.

إعلان هيئة قناة السويس يؤكد انفراد "العربية"، وما كشفه مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، في مقابلة مع القناة اليوم الإثنين أنه "جرى تعويم السفينة التي كانت عالقة في القناة، ويجري عمل الصيانة لها في موقعها بمعرفة مالك السفينة".

وتوقع مميش أن "تعود الملاحة لطبيعتها في القناة في غضون أسبوع" مرجحاً أن تحتاج السفينة "ليومين أو 3 أيام للإبحار إلى ميناء روتردام في هولندا".

كما شرح أن السفن العالقة في القناة، سيعمل لها جدول لإخراجها من القناة، ونبدأ خروجها على مجموعات، لحوالي 321 سفينة داخل القناة، ومن الواجب خروجها للعمل بحرية ملاحة.

السفن المتأخرة

وأضاف أن السفن التي كانت متأخرة في القناة، سيجري التعامل مع تعويضاتها من قبل شركات التأمين التابعة لها، بينما لن يجري تعويض قناة السويس عن الرسوم التي توقف تحصيلها خلال الأزمة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الشركة المالكة للسفينة ستعوض عن الأضرار التي حصلت في القناة، إلى جانب كلفة خدمات السحب التي قدمت للسفينة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن إنتهاء أزمة السفينة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس، رغم ما وصفه بالتعقيد الفني الهائل الذي أحاط بالعملية.

وأكد في تغريدة عبر تويتر أن إعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي تمر عبر هذا الشريان الملاحي المحوري.

وجاء الانفراج بعد النجاح في تحريك السفينة الجانحة في قناة السويس Ever Given بعد 6 أيام من عمليات الحفر والجر كما ساهم المد العالي اليوم بتحريكها.

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مدخلي قناة السويس "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" بعد تعويم السفينة "إيفر غيفن".

وقالت السلطات المصرية إن 400 سفينة تنتظر عبور القناة واستئناف حركة التجارة العالمية.