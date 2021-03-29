رئيس هيئة قناة السويس: استئناف حركة الملاحة خلال ساعات

توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع استئناف حركة الملاحة في القناة بعد 3 ساعات، بعد أن انتهت عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع.

وأعلن ربيع في بيان "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن". توقع العودة الطبيعية الكاملة سيكون خلال أسبوع.

وقالت الهيئة إنه سيتم الاطمئنان على السفينة "إيفر غيفن" قبل السماح لها بالعبور في القناة.

وعلى الإثر، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت في وقت سابق بعد تعويم جزئي للسفينة، ثم عادت للانتعاش عندما قالت شركة الإنقاذ إن خبراء الإنقاذ إن المرحلة الأخيرة ستكون "الأصعب". لكن بعد ساعات فقط، أعلن عن تعويم السفينة بالكامل، وتراجعت أسعار النفط، فيما يُرتقب اجتماع لمنتجي منظمة أوبك الخميس.

وبثت هيئة قناة السويس في مصر فيديو جديدا يكشف مواصلة سفينة "إيفر غيفن" تحركها باتجاه منطقة البحيرات.

وحول أسباب ميلان السفينة قال مرشد بحري لقناة "العربية" إن ميلان السفينة الحالي نتيجة تفريغ خزانات التوازن. وقال قبطان بحري للعربية إن السفينة بدأت تزيد من سرعتها ومن المتوقع أن تصل منطقة البحيرات في غضون 3 ساعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الشركة المالكة للسفينة إن نتيجة الفحص الفني ستحدد استئناف رحلاتها.

وبعد 6 أيام من العمل المتواصل لتحريك السفينة العملاقة إيفر غيفن التي سدت المدخل الجنوبي لقناة السويس، تم تعديل السفينة بعد العمل على مدار الساعة خلال الأيام الماضية لمحاولة تعويمها.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان: "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

وقبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة.

وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن "رياحا شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى".