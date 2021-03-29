شركة الإنقاذ: بقي الجزء الصعب لتعويم السفينة في السويس

قالت شركة الإنقاذ العاملة على تعويم السفينة العالقة في قناة السويس إنه "ما زال أمامنا الجزء الصعب لتعويم السفينة".

يأتي ذلك بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

بدورها قالت وكالة فيتش المالية إن إغلاق قناة السويس خسارة كبيرة حتى بالنسبة لشركات إعادة التأمين العالمية.

وتحولت العقود الآجلة لنفط برنت للزيادة لتبلغ خلال التداولات الأخيرة 64.58 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت الأسعار أكثر من 2%، الاثنين، بعد ورود أنباء من تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع، رغم أنه لم يتضح بعد متى ستفتح القناة مجدداً أمام حركة مرور السفن.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.