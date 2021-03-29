هيئة قناة السويس تكشف موعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين أن حركة الملاحة قد تعود اليوم الإثنين إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن عبور السفن المنتظرة بسبب جنوح "إيفر غيفن" سيستغرق 3 أيام ونصف تقريبا.

يأتي ذلك بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

السفن العالقة

وقال ربيع في تصريحات للعربية أمس إن 369 سفينة بينها 25 ناقلة نفط تنتظر عبور القناة.

وتابع: "نبحث تقديم حوافز للسفن العالقة بينها تخفيضات، ونحرص على تلبية المطالب اللوجستية للسفن العالقة".