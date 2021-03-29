رويترز: رياح قوية تعيد السفينة الجانحة لوضعها.. وقناة السويس تنفي

نفت هيئة قناة السويس في مصر خبر وكالة "رويترز"، عن عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة

كانت وكالة "رويترز" قد كشفت قبل قليل أنه ما إن لبثت السفينة الجانحة في قناة السويس تحريكها من موقعها حتى عدلت وضعها الذي سد قناة السويس الشريان الملاحي الأهم في العالم لمدة 6 أيام، حتى جاءت رياح عاتية أعادت سفينة الحاويات العملاقة إلى وضعها الطبيعي الذي يعرقل عبور أي شيء في المدخل الجنوبي للقناة.

وتجري الرياح حاليا في هذا الوضع بما لا يشتهي العالم، وليست السفن وحدها، وقال مصادر لرويترز اليوم الاثنين، إن الرياح أعادت السفينة الجانحة لوضعها في عرض قناة السويس.

وأضافت أن رياح قوية تعيد السفينة الجانحة لوضعها السابق قبل محاولة القطر الثانية.

وقال مراسل العربية إنه تم وقف عمليات سحب السفينة مؤقتا لحين تغيير اتجاه التيار في القناة.