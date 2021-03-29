وجهة السفينة الجانحة بعد تحريكها.. هيئة قناة السويس تكشف

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

من جهتها، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه على الرغم من أن السفينة بدأت تطفو مرة أخرى، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم فتح الممر المائي أمام حركة المرور، أو المدة التي قد تستغرقها مسألة حل المأزق الذي واجهته أكثر من 450 سفينة عالقة كانت في طريقها إلى السويس.

بدوره، أظهر موقع تتبع حركة السفن "VesselFinder" استجابة إيفير جيفين لمناورات الشد. ولأول مرة منذ جنوحها، أظهر الموقع السفينة وهي تستقيم في المجرى المائي.

في المقابل، أوضحت الشركة المالكة أن السفينة الجانحة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بشكل تام بعد.

وكانت هيئة قناة السويس أكدت في بيان صدر في وقت مبكر من مساء أمس الأحد أنه "تم تكثيف العمل لإزالة تكسيات القناة والتكريك بمحيط مقدّمة السفينة الجانحة لتسهيل عملية تعويمها أثناء مناورات الشدّ".