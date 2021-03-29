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الصين تستعين بلقاح هذه الدولة.. تسعى لإنتاج 60 مليون جرعة

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا - تعبيرية
لقاح كورونا

الصين تستعين بلقاح هذه الدولة.. تسعى لإنتاج 60 مليون جرعة

بدء الإنتاج في مايو

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دبي - العربية.نت

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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، عن اتفاقه مع شركة صينية لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

وتم إبرام الاتفاق بين الصندوق الروسي وشركة Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصين.

ومن المخطط البدء في إنتاج اللقاح الروسي في شهر مايو المقبل، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وفي مارس الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه جرى التوصل لاتفاقيات لإنتاج لقاح "سبوتنيك - V" الروسي في عدة دول أوروبية.

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من جهة ثانية قالت وكالة الدواء الدنماركية إن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف بحسب "رويترز".

وأضافت أن حالات قليلة مشابهة ظهرت في النرويج وفي قاعدة بيانات هيئة الدواء الأوروبية عن الأعراض الجانبية للقاح.

وأوضحت وكالة الدواء الدنماركية في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد "كان المسار غير المعتاد للمرض قبل الوفاة هو ما أثار رد وكالة الدواء الدنماركية".

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