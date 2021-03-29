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بريطانيا: بدء تصدير لقاح J&J لأوروبا 19 أبريل

A medical worker fills a syringe with a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine as Japan launches its inoculation campaign, at Tokyo Medical Center in Tokyo, Japan February 17, 2021. (File photo: Reuters)
لقاح كورونا
لقاح كورونا

بريطانيا: بدء تصدير لقاح J&J لأوروبا 19 أبريل

الاتحاد الأوروبي يواصل تهديده حول لقاح أسترازينيكا

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دبي - العربية

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أعلنت بريطانيا بدء تصدير لقاح جونسون آند جونسون إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل.

بدوره حذر الاتحاد الأوروبي بأنه لن يسمح بتصدير لقاح أسترازينيكا في حال لم تفِ الشركة بتسليم الجرعات المتفق عليها في الوقت المحدد.

وذكر مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي أن جميع الجرعات للقاح أسترازينيكا المنتجة في أوروبا سيتم توزيعها على الأوروبيين ثم سيذهب الفائض إلى دول أخرى.

وكان الاتحاد قد تعرض إلى انتقادات شديدة بسبب تصدير لقاحات كورونا ما تسبب في نقص فيها لتلبية حاجات أوروبا على عكس دول أخرى منعت تصدير اللقاحات مثل بريطانيا وأميركا.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في مؤتمر صحافي عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية، الخميس الماضي، إن أوروبا تواجه "نوعا جديدا من الحرب العالمية" بسبب اللقاحات.

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