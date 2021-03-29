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روسيا تسجل لقاحا للوقاية من كورونا بجرعة واحدة

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لقاح كورونا - تعبيرية
لقاح كورونا

روسيا تسجل لقاحا للوقاية من كورونا بجرعة واحدة

يعتبر حلا مؤقتا لمساعدة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة

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موسكو - رويترز

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قالت وكالة تاس الروسية اليوم الاثنين إن وزارة الصحة سجلت لقاح سبوتنيك-لايت وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من كوفيد-19 ولكن بجرعة واحدة.

كانت روسيا قد قالت الأسبوع الماضي إن التجارب السريرية للقاح السريع الذي وصفته بأنه حل مؤقت ممكن لمساعدة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدما في التطعيم.

وقالت موسكو إن لقاح (سبوتنيك-في) الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.

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