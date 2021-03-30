ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من التوقعات

أظهرت بيانات الثلاثاء أن المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعا في مارس، متجاوزة المتوسط في الأجل الطويل للمرة الأولى منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا أوروبا قبل 12 شهراً، فيما تصدرت ألمانيا التحسن بحسب "رويترز".

وكشف مسح شهري من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسعة عشرة قفزت إلى ‭‭101‬‬ نقطة هذا الشهر من ‭‭93.4‬‬ في فبراير، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها إلى 96 نقطة.

وقالت المفوضية إنه من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تميزت ألمانيا بأكبر تحسن في المعنويات الشهرية على الإطلاق بلغ ‭‭+7.9‬‬نقطة لتصل إلى ‭‭103.7‬‬ نقطة.

تحسنت المعنويات في قطاع الصناعة إلى ‭‭2.0‬‬ من ‭‭-3.1‬‬، وفي قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى ‭‭-9.3‬‬ من ‭‭-17.0‬‬.

وارتفعت معنويات المستهلكين إلى ‭‭-10.8‬‬ من ‭‭-14.8‬‬، وفي قطاع التجزئة إلى ‭‭-12.2‬‬ من ‭‭-19.1‬‬.