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التضخم في ألمانيا يتجاوز هدف "المركزي الأوروبي"

كورونا من ألمانيا
ارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 2% من 1.6% في فبراير
اقتصاد أوروبا

التضخم في ألمانيا يتجاوز هدف "المركزي الأوروبي"

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برلين – رويترز

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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد دفعا التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا في مارس آذار لتجاوز المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلا عن 2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 2% من 1.6% في فبراير شباط.

وتقوض جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية لاحتوائها توافر الكثير من المنتجات والخدمات، وهو ما يسهم في التأثير على بيانات أسعار المستهلكين.

لكن محللين قالوا إن الاتجاه صعودي، مما يشير إلى عدة عوامل مثل انتهاء خفض لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في أواخر العام الماضي.

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