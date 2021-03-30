.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

5.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2020

عقارات اقتصاد السعودية مناسبة
جانب من العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

5.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2020

سجل 1.87 مليار دولار في الربع الرابع من 2020

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - محمود صلاح الدين

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 20.2% خلال العام 2020، ليسجل نحو 5.49 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.56 مليار دولار في العام 2019، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وجاء ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام الماضي، بعد تحقيق قفزة في الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 80%، ليسجل نحو 1.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.04 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

كان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أظهر انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020، منخفضا بنسبة 42% إلى ما يقدر بـ 859 مليار دولار من 1.5 تريليون دولار في عام 2019.

رئيس قصص خاصة سوق السعودية رئيس "ذيب لتأجير السيارات" يكشف للعربية الخطط المستقبلية للشركة

وذكر "أونكتاد" في تقريره السابق، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 4.7 مليار دولار في عام 2020، مشيراً إلى أن سياسات الحكومة السعودية المتعلقة بالترويج للاستثمار بدأت تظهر نتائجها.

وكان تحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات سابقة صادرة عن "ساما"، قد أظهر ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بنسبة 1.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ليصل إلى نحو 13.351 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.184 مليار ريال (3.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2019.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 3.876 مليار ريال (1.034 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13.25% مقارنة بنحو 3.424 مليار ريال (913 مليون دولار) بالربع الثاني من العام ذاته.

وذكرت وزارة الاستثمار السعودية، في تقرير سابق، أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفع بنسبة 7.9% خلال النصف الأول من العام 2020، لتصل إلى 2.56 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.37 مليار دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 49% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً للفترة ذاتها، بحسب منظمة "الأونكتاد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد