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تدخلات أردوغان تمحو نصف النمو المتوقع لاقتصاد تركيا

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إسطنبول
اقتصاد تركيا

تدخلات أردوغان تمحو نصف النمو المتوقع لاقتصاد تركيا

بنك غولدمان ساكس العالمي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا إلى 3.5% للعام الحالي

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اسطنبول - رويترز

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قال بنك غولدمان ساكس الثلاثاء إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18% في أبريل قبل أن يتراجع إلى 15% بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة هذا الشهر.

وقال غولدمان، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5% في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13% منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس.

وخفض بنك الاستثمار الأميركي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام 2021 إلى 3.5% من 5.5% وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%.

تكبدت الليرة التركية تراجعات قاسية وصلت اليوم نسبة 2% ليصل سعر صرف العملة المعرضة لضغوط كبيرة إلى 8.4 ليرة مقابل الدولار الواحد.

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يأتي التراجع الكبير بعد أن أفادت تقديرات دويتشه بنك بأن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت على الأرجح نحو 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.

وسادت حالة من الفزع الأسواق التركية الأسبوع الماضي بعد قرار صادم للرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال وتعيين شهاب قوجي أوغلو المصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم بدلا منه. وتكررت إقالات المحافظين 3 مرات في أقل من سنتين.

وأقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء.

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