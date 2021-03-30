رئيس هيئة قناة السويس: نتوقع عبور السفن المتأخرة خلال 3 أيام

قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن هيئة القناة تعاملت بكفاءة وفاعلية مع السفينة التي جنحت في المجرى الملاحي، كاشفا أن الهيئة تبحث زيادة القدرات الفنية للقناة بعد الحادثة.

وشرح ربيع الجهود التي بذلت لتعويم السفينة "إيفر غيفن".

وأضاف "انتظرنا المد العالي لاستئناف مساعي تحرير السفينة، ما شهدناه هو حادثة من أصل أكثر من 18 ألف سفينة، لم ننجح في تعويم السفينة فحسب بل من دون أي أضرار".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن تعويم سفينة بحجم إيفر غيفن سابقة عالمية.

لفت ربيع إلى أن 113 سفينة عبرت القناة منذ تعويم "إيفر غيفن"، متوقعاً عبور 45 سفينة أخرى بحلول منتصف الليل، فيما سيعبر باقي السفن الأخرى المنتظرة خلال 3 أيام.

حول ما إذا كانت الحادثة بسبب حجم السفينة العملاق قال ربيع "من المهم التذكير بأن سفنا أكبر من سفينة إيفر غيفن تعبر القناة يوميا، والقناة مستمرة بأداء مهامها على صعيد الحركة التجارية العالمية.

وفي سياق متصل قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن.

وأضاف "لم نرد حصول حادثة مماثلة في السويس لكن تم التعامل معها بفعالية وكفاءة". السيسي أشار إلى أن بلاده تقوم بجهود جبارة على أكثر من صعيد.