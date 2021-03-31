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التجارة العالمية ترفع توقعاتها لنمو تجارة السلع في 2021

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
اقتصاد

التجارة العالمية ترفع توقعاتها لنمو تجارة السلع في 2021

نمو متوقع 8% هذا العام بعد تراجعها 5.3% العام الماضي

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جنيف - رويترز

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رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء إنها تتوقع نمو تجارة السلع 8% هذا العام بعد تراجعها 5.3% العام الماضي. كانت توقعات أكتوبر تشرين الأول لنمو 7.2% وانخفاض 9.2% على الترتيب.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة سيتباطأ إلى 4% في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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