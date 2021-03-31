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الصين تدخل مجال استغلال الحديد في الجزائر عبر مشروع ضخم

صناعة الصلب
اقتصاد الجزائر

الصين تدخل مجال استغلال الحديد في الجزائر عبر مشروع ضخم

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الجزائر - وريترز

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قالت وسائل إعلام رسمية جزائرية إن كونسورتيوم صينياً وقع اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة جزائرية مملوكة للدولة لاستغلال احتياطي من الحديد في البلاد.

وقالت الإذاعة الرسمية نقلا عن وزير الطاقة محمد عرقاب، إن المشروع من المقرر تنفيذه في منجم غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف بجنوب البلاد.

وأضافت: "يمكن أن تتجاوز تكلفة المشروع الملياري دولار، وفقا للتقديرات الأولية"، مشيرة إلى أن الرقم لا يزال تقديرياً.

وسينفذ الكونسورتيوم، الذي يضم مؤسسة الصين الدولية للمياه والكهرباء وهايداي سولار آند أيرون وشركة ميتالورجيكال كورب أوف تشاينا لتصنيع الصلب، المشروع بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) في الجزائر.

وتسعى الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية من أجل تنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.

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