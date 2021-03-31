الإحصاء السعودية: المملكة من أقل الدول تأثرا في نسب البطالة بجائحة كورونا

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن المملكة من أقل الدول تأثرا في نسب البطالة بجائحة كورونا، إذ انخفضت نسبة البطالة إلى 12.6% مع نهاية 2020.

وأشارت إلى أن إصلاحات سوق العمل والتحفيز الاقتصادي خفضت بطالة السعوديين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن يوم أمس أن المملكة ستنفق خلال الـ10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان "حينما نتكلم عن 27 تريليون ريال في الـ10 سنوات القادمة، فهذا رقم ضخم، يشمل 3 تريليونات ريال أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة، و5 تريليونات من الشركات الكبرى، و4 تريليونات في استراتيجية الاستثمار سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، إضافة إلى ميزانية الحكومة وهي 10 تريليونات ريال، وهذه الأموال موجودة".

وأشار ولي العهد إلى أن الرقم يشمل 5 تريليونات من الاستهلاك الخاص، وهذا الرقم قد يزيد، وقد تكون هناك مبادرات تزيد هذا المبلغ.

فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة قال الأمير محمد بن سلمان "صندوق الاستثمارات العامة يعمل على صندوق استثمر في السعودية، ونتناقش مع صناديق سيادية في العالم لتأسيس هذا الصندوق، وسيكون حجمه من نصف إلى تريليون ريال إضافية، لم يشملها مبلغ الـ27 تريليون ريال، هذا إضافة إلى أننا نعمل مع وزارة الطاقة وأرامكو على برنامج طموح يضيف ما بين نصف إلى تريليون ريال خلال الـ10 سنوات القادمة".

وأكد ولي العهد أن إنفاق 27 تريليون ريال، يعني أن الإنفاق في المملكة سيكون أكثر من الإنفاق في تاريخ السعودية، بما في ذلك مرحلة ما قبل النفط وما بعد النفط، وهذا يمثل فرصا كبيرة جدا.

وأضاف أن "المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام "2030".