"الاستثمار" الروسي: نتعاون مع "الاستثمارات السعودي" لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء

أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديمترييف، إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح ديمترييف، أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة.

وأفاد أن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأضاف أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المبادرات المهمة مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي، ويضمن المزيد من النمو والازدهار.