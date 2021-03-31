تراخيص الاستثمار للأجانب بالسعودية ترتفع 60% بالربع الرابع من 2020

أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية، أن الربع الرابع من العام 2020، سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع، وهو المعدل الربع سنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005.

وذكرت الوزارة في تقريرها الربعي، اليوم الأربعاء، أن إصدار التراخيص ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوح بواقع 189 رخصة استثمارية.

وأوضحت أن النتائج الحالية تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق.

وأضافت أن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل 'كوفيد-19'، وسجل العام 2020 أداءً إيجابياً، كما تم إصدار1,278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بعام 2019 ونسبة 73% عن عام 2018.

تُعتبر الصناعة والتصنيع، النقل والخدمات اللوجستية، خدمات البيع بالتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخمًا شديدًا في الآونة الأخيرة، بحسب الوزارة.

كان تحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، قد أظهر ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 20.2% خلال العام 2020، ليسجل نحو 5.49 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.56 مليار دولار في العام 2019.

وجاء ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام الماضي، بعد تحقيق قفزة في الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 80%، ليسجل نحو 1.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.04 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن نتائج الربع الرابع من 2020 تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية تكتسب زخم ملموس، وأن سياسات رؤية 2030، ومنها الرقمنة وتطوير البنية الأساسية، لديها أثرًا إيجابيًا وملموسًا. وتستمر ثقة المستثمرين في الفرص السعودية طويلة الأجل – التي تتمثل في حقيقة ظهور مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والهند وبعض القطاعات الأخرى متمثلة في الأرقام الخاصة بالربع الأخير من العام 2020.